Oggi si è parlato di un’intervista a Stella Li, vicepresidente esecutiva di un’azienda cinese nota nel settore automobilistico. Nella conversazione, sono stati discussi i colloqui in corso con diverse case automobilistiche europee riguardo all’acquisto di stabilimenti di produzione inattivi. La questione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, anche in relazione alle relazioni tra Cina e altri paesi europei. La discussione si inserisce in un quadro di trattative industriali e investimenti internazionali nel settore automobilistico.

Ho letto un’illuminante intervista a Stella Li, vicepresidente esecutiva della BYD, azienda che sta trattando con Stellantis e con altre case europee l’acquisto di stabilimenti di produzione inutilizzati. In sostanza, dopo aver invaso il mercato europeo, i cinesi vogliono anche prendersi le fabbriche per produrre qui le loro auto. La cosa interessante, però, è un’altra. Non intendono solo cambiare la leadership del sito produttivo e mantenere tutto il resto com’è. Intendono proprio rilevare in toto la gestione della fabbrica. Perché? Facile: “È meglio gestire in autonomia uno stabilimento anche perché noi siamo abituati a prendere decisioni in 5 minuti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Qualcuno lo dica a Draghi, che schifo su Sempio e la Cina: quindi, oggi…

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