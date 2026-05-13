Travaglio ha ragione a metà che scempio su Sempio e Buttafuoco | quindi oggi…

Oggi si discute di una vicenda giudiziaria che coinvolge alcuni protagonisti noti nel panorama legale e mediatico. Si parla di un caso relativo a una figura legale e di un suo cliente, con riferimenti a vari cambi di occhiali e dettagli di stile che sono stati notati pubblicamente. La questione sembra aver attirato l’attenzione su alcuni aspetti personali e professionali delle persone coinvolte, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini e le decisioni ufficiali.

Io vorrei conoscere l’ottico di fiducia di Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio. Deve essere un uomo molto ricco: a lei avrò visto almeno una decina di occhiali diversi, spesso intonati con gli orecchini o l’abbigliamento. Adoro.. Uno dei problemi del processo mediatico è che si spara nel mucchio senza spiegare se una certa dichiarazione o un certo indizio portino acqua al mulino della Procura o a quello della difesa. Oggi tutti parlano dell’amica di Chiara Poggi, che sostiene di aver saputo dei video intimi ma soprattutto rivela che Chiara era seccata perché gli amici del fratello Marco (tra cui Sempio) entravano in camera sua. Bene. Fico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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