Oggi si è assistito al primo crollo della prova presentata dagli inquirenti nel caso Sempio, appena dopo che era stato chiesto il rinvio a giudizio. La difesa ha analizzato attentamente i documenti e ha evidenziato alcune criticità che hanno portato alla perdita di solidità della prima evidenza portata dall’accusa. La discussione si svolge in un clima di attesa e tensione tra le parti coinvolte.

Manco il tempo di ottenere il rinvio a giudizio e, a quanto pare, già la prima “prova” presentata dagli inquirenti e dai procuratori crolla sotto i colpi delle banali analisi della difesa. Roba grossa. Avete presente il foglietto scritto da Sempio e buttato nel cassonetto? Erano parole a caso (cane, cucina, assassino) che per i pm “si ricollegano a quanto avvenuto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi”. Peccato che Gianluigi Nuzzi abbia scoperto che in realtà si trattava con ogni probabilità di un appunto che Andrea si era fatto per rispondere, via audio, a una domanda che il giornalista gli aveva fatto. Gli serviva un audio da mandare durante uno spettacolo teatrale e Sempio lo aveva realizzato, appuntandosi l’elenco delle cose da dire.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crolla la prima “prova” su Sempio, c’è voglia di lockdown e Giuli: quindi, oggi…

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