Dopo appena tre giorni di sospensione, le ostilità tra le forze coinvolte sono riprese. La città di Kiev è stata colpita da un'intensa pioggia di droni provenienti dalle forze russe, mentre il presidente russo ha condotto un test su un nuovo super razzo. Le operazioni militari sono riprese con l'intensità di prima, segnando la fine della breve tregua annunciata in precedenza.

La tregua tanto attesa e tanto sbandierata, è già finita. Russia e Ucraina hanno ripreso le ostilità dopo i tre giorni di sospensione e tutto sembra essere tornato come prima. Nessun prolungamento, trattative in salite, proclami, richieste inascoltate e grande attenzione a ciò che sta accadendo a Pechino che potrebbe avere riflessi determinanti anche in Europa. Ma quello che sembrava un dialogo in fase avanzata, sembra essere ora tornato almeno tre passi indietro, anche se Trump conferma: «La fine della guerra è vicina», per poi negare di avere un intesa con Putin per la cessione dell'intero Donbass. «Abbiamo proposto a Mosca di prorogare il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tregua già finita, pioggia di droni su Kiev. E Putin testa il super razzo

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