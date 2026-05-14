Punisher | One Last Kill Bentornato Frank!

Più ci si allontana dalla visione patinata del supereroe, più i Marvel Studios sembrano mostrare di aver ancora una forza narrativa da ammirare. Il grande schermo delude mentre il comparto seriale regala grandi soddisfazioni, come Daredevil: Born Again, recuperando in alcuni casi personaggi sfruttati precedentemente in altri lidi. Il Diavolo Custode ha guidato il ritorno degli urban heroes, come se i Marvel Studios avessero deciso di non guardare alle grandi imprese eroiche ma cercassero nuova linfa tra i marciapiedi, nel concreto quotidiano. Un ambiente in cui una figura come Frank Castle è di casa. Il suo ritorno nella serie di Daredevil e l’attesa apparizione in Spider-Man: Brand New Day hanno riacceso l’interesse per il più complesso degli anti-eroi della Casa delle Idee.🔗 Leggi su Screenworld.it

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A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill’ Release Date Revealed!

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