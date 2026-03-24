È stato annunciato che il personaggio di Frank Castle, conosciuto come il Punitore, tornerà nel Marvel Cinematic Universe con uno speciale intitolato

Il ritorno di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe entra nel vivo con un annuncio che farà felici i fan del vigilante più spietato di New York. Marvel ha ufficializzato lo speciale The Punisher: One Last Kill, che debutterà su Disney+ il prossimo 12 maggio. La data non è casuale: il lancio avverrà in contemporanea con l’attesissimo finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, consolidando il legame tra il Punitore e il Diavolo di Hell’s Kitchen. Lo speciale, sulla scia di esperimenti riusciti come Werewolf by Night, vedrà Jon Bernthal non solo come protagonista ma anche in veste di co-sceneggiatore insieme a Reinaldo Marcus Green, che ha curato la regia del progetto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Punisher: One Last Kill, Frank Castle raddoppia: ufficiale lo speciale Marvel su Disney+

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