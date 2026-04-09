A maggio arriverà sugli schermi di Disney+ l'atteso speciale con protagonista Jon Bernthal, di cui sono state condivise nuove immagini. Disney+ ha condiviso online il trailer, il poster e le prime immagini dello speciale The Punisher: One Last Kill, in arrivo dal 13 maggio in streaming. Jon Bernthal ha ripreso il ruolo di Frank Castle, il vigilante che andrà alla ricerca di un significato oltre la vendetta, quando una forza inaspettata lo riporta a combattere. Cosa mostra il trailer dello speciale su Punisher Nel video Frank Castle, interpretato dall'attore Jon Bernthal, deve fare i conti con le conseguenze delle decisioni prese in passato e con la perdita della sua famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Punisher: One Last Kill, Frank Castle cerca redenzione nel trailer

The Punisher: One Last Kill: Jon Bernthal torna nei panni di Frank Castle nel trailer dello speciale Disney+Frank Castle è pronto a imbracciare nuovamente le armi per un’ultima, definitiva missione nell’universo Marvel.

The Punisher: One Last Kill, Frank Castle raddoppia: ufficiale lo speciale Marvel su Disney+Il ritorno di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe entra nel vivo con un annuncio che farà felici i fan del vigilante più spietato di New York.

These Aren’t Heroes - They’re KILLERS

Temi più discussi: The Punisher: One Last Kill, Marvel svela a sorpresa il primo teaser trailer!; The Punisher: One Last Kill, breve teaser e sinossi dello speciale in arrivo su Disney+; Le prime immagini dello special di The Punisher; The Punisher: One Last Kill – Ecco il teaser dello special su Frank Castle.

The Punisher: One Last Kill, Frank Castle cerca redenzione nel trailerA maggio arriverà sugli schermi di Disney+ l'atteso speciale con protagonista Jon Bernthal, di cui sono state condivise nuove immagini. movieplayer.it

The Punisher: One Last Kill, arriva su Disney+ l’atteso speciale con Jon BernthalIn vista del debutto su Disney+ sono stati diffusi il trailer, la key art e le immagini dell’intenso e attesissimo The Punisher: One Last Kill, uno speciale Marvel Television con Jon Bernthal nel ... teleblog.it

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