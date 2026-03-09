Rifiuta le analisi e sferra un pugno all' infermiera | aggressione nel pronto soccorso dell' ospedale San Paolo

Nel fine settimana, nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, un uomo ha rifiutato le analisi richieste e ha colpito con un pugno un'infermiera. L'episodio si è verificato nella serata di domenica, aggiungendosi ad altri due episodi di violenza avvenuti nel Policlinico di Bari. La situazione nel pronto soccorso continua a registrare atti di aggressione.

L'episodio sabato sera: il paziente, un 3enne giunto con un'ambulanza del 118, è stato poi arrestato. Nella serata di domenica un altro episodio di violenza al Policlinico Non solo i due medici aggrediti nella serata di domenica al Policlinico di Bari. Nel fine settimana, un altro episodio di violenza si è verificato nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Vittima dell'aggressione, avvenuta nella serata di sabato, un'infermiera, colpita con un pugno da un paziente. Secondo quanto ricostruito l'operatrice sanitaria stava assistendo l'uomo, un paziente 33enne giunto con un'ambulanza del 118, che si sarebbe trovato in uno stato di evidente alterazione psicofisica.