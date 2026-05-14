pugilato giovanile coppolaro e barabasz ai campionati italiani

Due giovani pugili della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli si preparano a partecipare ai campionati italiani Under 17 che si terranno a Chianciano Terme. Entrambi, Coppolaro e Barabasz, sono stati selezionati per rappresentare la squadra nazionale in questa competizione. La manifestazione vedrà in campo numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane, tutti pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di campione nazionale.

Due atleti della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli saliranno sul ring di Chianciano Terme per dare l’assalto al titolo nazionale Under 17. Si tratta di Sebastian Barabasz e Lorenzo Coppolaro, entrambi qualificati dopo il successo nella fase interregionale. A Montecatini Terme, infatti, il primo ha superato Nicolò Faradacco (categoria 75 kg), mentre il secondo (peso 57 kg) ha avuto la meglio su Giulio Maria Calabrese. Per entrambi i portacolori della palestra di Pontorme, quindi, l’appuntamento adesso è dal 12 al 14 giugno prossimi per i campionati italiani under 17. Parallelamente la Pugilistica Sanseverino Scardigli ha portato a combattere tre giovani pugili anche a Prato: bella vittoria per Riccardo Giaquinta contro Tommaso Marini, mentre Matteo Iori è stato superato da Stefano Pisa e Ricky Bukri ha ceduto a Giulio Valentini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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