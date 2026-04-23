Pugilato Il trionfo di Lorenzo Coppolaro E’ campione regionale Under 17

Un giovane pugile della palestra empolese ha conquistato il titolo regionale Under 17 nella categoria dei 57 kg. La competizione si è svolta recentemente e ha visto il successo del ragazzo, che ora è riconosciuto come campione toscano di categoria. La palestra locale si è detta soddisfatta di questo risultato, che testimonia il lavoro svolto con i giovani atleti nel settore del pugilato.

Grande soddisfazione per la palestra empolese della Pugilistica Sanseverino, che ha prodotto l’ultimo talento tra le fila della boxe toscana: Lorenzo Coppolaro ha trionfato nel campionato regionale Under 17, diventando così il campione toscano di categoria nei 57kg. Lo ha fatto al termine di una combattuta finale contro un altrettanto valido pugile, quale Dario Moscarelli, del Centro Sport Combattimento Firenze. Per prevalere sull’avversario è servita una grande pulizia tecnica, accompagnata da una migliore gestione della distanza su tutte le riprese. In avvio di incontro è stato proprio il pugile della Sanseverino a dettare i tempi, con...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pugilato. Il trionfo di Lorenzo Coppolaro . E’ campione regionale Under 17 Notizie correlate Lorenzo Finn vince anche al Palio del Recioto 2026. Trionfo in solitaria per il Campione del Mondo U23Dopo aver trionfato ieri al Giro del Belvedere, Lorenzo Finn concede il bis e si impone anche al Gran Premio Palio del Recioto, importante... Pugilato, Dual Match Italia-Croazia a Parma il 27 e 29 marzo: 7 incontri di boxe olimpica Under 17 ed Elite al PalaCitiLa Federazione Pugilistica Italiana porta a Parma la sfida tra azzurri e croati: in programma anche 10 match tra Boxe Parma e la Rappresentativa...