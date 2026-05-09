Pugilato Under 17 | Aurora Alessandrelli vince e vola ai Campionati

In un match under 17 di pugilato, Aurora Alessandrelli ha conquistato la vittoria che le permette di qualificarsi ai prossimi Campionati nazionali. La combattente si è allenata presso la Fight Club, che ha seguito il suo percorso di preparazione. L’allenatore che ha accompagnato Aurora durante le fasi decisive del torneo è stato presente sul ring, contribuendo alla sua vittoria. La giovane atleta ora si prepara per le competizioni di livello superiore.

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? Punti chiave Come ha fatto la Fight Club a preparare una campionessa?. Chi è l'allenatore che ha guidato Aurora verso il successo?. Quali sono le sfide che la pugile affronterà a Montecatini?. Perché questa vittoria cambia il prestigio sportivo di Gallipoli?.? In Breve Staff tecnico guidato da Massimo Alemanno della Fight Club Ssd.. Torneo nazionale Under 17 con fasi finali fino al 10 maggio.. Successo sportivo che dà visibilità al territorio di Gallipoli e al Salento.. Aurora Alessandrelli ottiene il pass per i Campionati Italiani Under 17 dopo aver vinto la fase interregionale a Montecatini Terme questo venerdì. La giovane pugile della Fight Club Ssd rappresenta ora Gallipoli e l’intero territorio del Salento nella prestigiosa kermesse nazionale dedicata ai giovani talenti del pugilato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pugilato Under 17: Aurora Alessandrelli vince e vola ai Campionati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Orgoglio gallipolino sul ring: Aurora Alessandrelli vola ai Campionati Italiani Under 17GALLIPOLI - Ha preso ufficialmente il via da questo fine settimana a Montecatini Terme la prestigiosa kermesse nazionale dei Campionati Italiani... Aurora Quattrocchi vince come Miglior attrice protagonista ai David di Donatello 71A vincere l’ambita statuetta di Miglior attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pugilato, Milani e Turrin d'oro: le gemelle del gong laziale brillano ancora; Boxe femminile Roma, ancora medaglie d'oro per le gemelle del gong Vittoria Milani e Aurora Turrin; Boxe Latina, tre campioni regionali alla fase interregionale degli Italiani Under 17; Boxe Latina: Prosegue l’avventura della Boxe Latina ai Campionati Italiani Under 17. Orgoglio gallipolino sul ring: Aurora Alessandrelli vola ai Campionati Italiani Under 17La giovane atleta della Fight Club dopo aver superato con successo la fase interregionale sarà impegnata nel torneo nazionale che si svolge sino al 10 maggio a Montecatini Terme ... lecceprima.it Pugilato, Milani e Turrin d'oro: le gemelle del gong laziale brillano ancoraLa roccapriorese e la pontina hanno partecipato con grande successo alla spedizione azzurra a Gallipoli nel torneo contro la nazionale polacca ... romatoday.it Campionati Italiani U17 M 2026 Chianciano - 12-14 Giugno Evento Live Italia Boxe TV tv.sportface.it Org FPI - Boxing Club Siena - Pug. Colligiana #boxeo #boxing #pugilato #bóxer #itaboxing x.com Posso essere cattolico e guardare l'UFC o il pugilato reddit