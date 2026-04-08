Gli psicologi della Toscana hanno espresso preoccupazione riguardo all’aumento dei casi di violenza tra i giovani. Secondo gli esperti, per contrastare questa tendenza è necessario intervenire attraverso programmi di educazione affettiva e digitale nelle scuole. La loro analisi si basa su studi recenti e sull’osservazione delle dinamiche sociali, evidenziando l’importanza di interventi preventivi e di formazione mirata. La questione è stata discussa in una conferenza tenutasi a Firenze.

Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito sotto inchiesta con le accuse di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” per la pubblicazione di alcuni post sui social network. “Sempre più spesso gli episodi di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani riportano al centro dell’attenzione il tema del disagio emotivo e relazionale delle nuove generazioni – ha spiegato Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana e del consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”

Giovani, sos disagio: “Servono educazione affettiva e digitale a scuola”Firenze, 1 aprile 2026 – «A scuola servirebbe l’educazione affettiva, insieme a quella psicologica all’uso del digitale».

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