Psicodramma derby gli ultrà romanisti di lunedì non andranno allo stadio
A poche ore dal derby, gli ultrà romanisti hanno annunciato che non si presenteranno allo stadio lunedì, a meno di un eventuale intervento del Tar che possa cambiare i piani. La decisione ha generato un caos tra i tifosi e le autorità sportive della città, mentre il match previsto per quella data rischia di essere compromesso. La situazione ha scatenato reazioni diverse tra gli appassionati, creando un clima di tensione e incertezza sulla disputa della partita.
Spqr, ovvero sono pazzi questi romani. Lo spostamento del derby a lunedì – a meno di un clamoroso ribaltone del Tar – sta provocando uno psicodramma a Roma. Non si capisce perché per i romanisti sia fondamentale giocare di domenica. O meglio, lo capiamo: così la Lazio ha un giorno in meno per riposare in vista del match. Sarri ha anche detto che se si dovesse giocare di domenica, lui non si presenterebbe. Ma siamo di fronte a un comportamento palesemente antisportivo. Che i romanisti stanno cercando di occultare con altro, con una none meglio precisata mancanza di rispetto per i tifosi. Repubblica informa che i gruppi organizzati hanno fatto sapere che lunedì non entreranno allo stadio (perché? Boh). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS #asroma #lazio #derby #totti #ultras #shorts #short
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