Psicodramma derby gli ultrà romanisti di lunedì non andranno allo stadio

A poche ore dal derby, gli ultrà romanisti hanno annunciato che non si presenteranno allo stadio lunedì, a meno di un eventuale intervento del Tar che possa cambiare i piani. La decisione ha generato un caos tra i tifosi e le autorità sportive della città, mentre il match previsto per quella data rischia di essere compromesso. La situazione ha scatenato reazioni diverse tra gli appassionati, creando un clima di tensione e incertezza sulla disputa della partita.

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