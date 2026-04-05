Carrarese-Spezia lunedì 06 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Derby senza tifosi ospiti allo stadio dei Marmi

Il trentatreesimo turno di Serie B si conclude con il derby tra Carrarese e Spezia, in programma il 6 aprile 2026 alle 19:30 allo stadio dei Marmi. La partita si svolgerà senza la presenza di tifosi ospiti e rappresenta uno degli incontri di rilievo di questa giornata di Pasquetta. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i pronostici sono stati pubblicati da diverse agenzie.