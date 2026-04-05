Carrarese-Spezia lunedì 06 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Derby senza tifosi ospiti allo stadio dei Marmi
Il trentatreesimo turno di Serie B si conclude con il derby tra Carrarese e Spezia, in programma il 6 aprile 2026 alle 19:30 allo stadio dei Marmi. La partita si svolgerà senza la presenza di tifosi ospiti e rappresenta uno degli incontri di rilievo di questa giornata di Pasquetta. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i pronostici sono stati pubblicati da diverse agenzie.
Trentatreesimo turno di Serie B che si chiude nella giornata di Pasquetta con il derby tra la Carrarese di Calabro e lo Spezia di D’Angelo. I marmiferi si sono riportati a distanza di sicurezza dalla salvezza grazie alla vittoria di Bari, e sono a +5 dal quintultimo posto e a -4 dai playoff. Uno scatto importante per gli apuani che hanno trovato punti importanti anche negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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