Lunedì 6 aprile 2026 alle 19:30 si disputa il derby tra Carrarese e Spezia, partita valida per il trentatreesimo turno di Serie B. La gara si svolge allo stadio dei Marmi senza la presenza di tifosi ospiti. La sfida vede le formazioni schierate con gli allenatori Calabro e D’Angelo, e sono attesi pronostici e quote da parte degli esperti. La partita conclude la giornata di Pasquetta con un incontro tra due squadre della stessa categoria.

Trentatreesimo turno di Serie B che si chiude nella giornata di Pasquetta con il derby tra la Carrarese di Calabro e lo Spezia di D’Angelo. I marmiferi si sono riportati a distanza di sicurezza dalla salvezza grazie alla vittoria di Bari, e sono a +5 dal quintultimo posto e a -4 dai playoff. Uno scatto importante per gli apuani che hanno trovato punti importanti anche negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Spezia (lunedì 06 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Derby senza tifosi ospiti allo stadio dei Marmi

Carrarese-Sampdoria (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pochi gol allo stadio dei MarmiDue squadre in piena lotta per non retrocedere e a secco di vittorie da oltre un mese si affrontano in questo 31esimo turno di Serie B, con la...

Leggi anche: Udinese-Como (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Temi più discussi: Calcio Serie B: Carrarese-Spezia- Divieto vendita biglietti; Serie BKT '25/'26: Carrarese-Spezia, le designazioni - Spezia Calcio; Carrarese-Spezia, cresce l'attesa: Si aumenti la capienza dello stadio. E mercoledì scatta la vendita libera; Carrarese – Spezia, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia spezzina.

Pronostico Carrarese-Spezia: lo scossone dà i suoi fruttiCarrarese-Spezia è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Ci sono stati diversi cambi in panchina durante ... ilveggente.it

QS - Carrarese-Spezia, il doppio ex Masitto: Toscani messi meglio. La vittoria darebbe ai liguri stimoli ulteriori per salvarsiIl derby di Pasquetta? Una partita che ha due sapori. La Carrarese deve cercare di salvarsi prima possibile. E’ messa meglio ed ovviamente. tuttob.com

Spezia Calcio. Jamie Duffy · Solas. Tomorrow. Carrarese-Spezia facebook

I pericoli Abiuso e Hasa nella Carrarese che recupera Schiavi e attende lo Spezia x.com