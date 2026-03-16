Provincia sul Pd effetto Buonopane e Alaia regge FI | gli eletti

Nella Provincia di Avellino si sono conclusi i lavori per il rinnovo del Consiglio provinciale, portando alla definizione dei nuovi equilibri politici. Sono stati eletti i nuovi consiglieri, con il partito di maggioranza che si conferma stabile e con il supporto di alcuni esponenti provenienti dal Pd. Il quadro politico all’interno di Palazzo Caracciolo si presenta ora più chiaro e definito.

Tempo di lettura: 2 minuti Provincia di Avellino, rinnovo del Consiglio: eletti i nuovi consiglieri Si è concluso il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Avellino, con la definizione dei nuovi equilibri politici all’interno dell’ente di Palazzo Caracciolo. Le elezioni hanno portato all’assegnazione dei seggi tra diverse liste e schieramenti che compongono il panorama politico irpino. Per il Partito Democratico entrano in Consiglio tre rappresentanti: Marcantonio Spera, Carmine D’Angelis e Umberto Iovino. Un risultato che conferma la presenza significativa dei democratici nell’assemblea provinciale. Tre seggi anche per Forza Italia, che elegge Mauro Piccolo, Mimmo Landi e Marino Sarno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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