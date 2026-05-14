Provinciali ad Avellino Lega | Per l' Irpinia è il momento di una nuova stagione istituzionale

In vista delle elezioni provinciali ad Avellino, un rappresentante della Lega ha dichiarato che l’Irpinia necessita di un nuovo inizio istituzionale. Ha anche precisato che Forza Italia, il partito più rappresentato nella coalizione, ha rifiutato l’invito a un confronto politico e amministrativo. Questa scelta ha interrotto il percorso di dialogo e collaborazione avviato durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale.

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