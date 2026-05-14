Provinciali ad Avellino Lega | Per l' Irpinia è il momento di una nuova stagione istituzionale
In vista delle elezioni provinciali ad Avellino, un rappresentante della Lega ha dichiarato che l’Irpinia necessita di un nuovo inizio istituzionale. Ha anche precisato che Forza Italia, il partito più rappresentato nella coalizione, ha rifiutato l’invito a un confronto politico e amministrativo. Questa scelta ha interrotto il percorso di dialogo e collaborazione avviato durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale.
Prendiamo atto che Forza Italia, partito maggiormente rappresentativo della coalizione, non ha ritenuto di accogliere la nostra proposta di confronto politico e amministrativo, rinunciando di fatto a proseguire lungo quel percorso comune indicato in occasione delle elezioni per il Consiglio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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