Prosegue Scuola in Fattoria con latte e derivati dal pascolo al piatto

Prosegue l'iniziativa “Scuola in Fattoria” dedicata alla filiera del latte, coinvolgendo i più giovani con visite in aziende agricole e caseifici locali. Questa mattina, gli studenti della scuola dell’infanzia «Collodi» hanno visitato la Masseria Prichicca, situata in località Caccamone, e il Caseificio Arcano di Castellaneta. Durante le visite, i bambini hanno potuto osservare da vicino il percorso del latte, dal pascolo alla produzione di derivati, per conoscere meglio le modalità di lavorazione e i luoghi di produzione.

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Una vera e propria arte che nel Caseificio Arcano si ripete più volte al giorno al fine di soddisfare le esigenze di una vasta clientela e di portare in tavola prodotti sempre freschi e dal gusto inconfondibile. Scamorze e mozzarelle per tutti: le prime a pasta morbida, le seconde un po’ più asciutta. Gli alunni del plesso Collodi hanno imparato anche questo, prima di tuffarsi in un percorso di sapori sotto gli occhi attenti dei loro insegnati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Prosegue “Scuola in Fattoria” con latte e derivati, dal pascolo al piatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taste of Roma 2026: Fattoria Latte Sano porta il latte laziale nell’alta cucinaRoma si prepara ad accendere i riflettori sul gusto con Taste of Roma 2026, e tra le novità più interessanti di questa edizione c’è il debutto di... Scuola in fattoria, gli alunni della “Collodi” alla scoperta della filiera del latteTarantini Time QuotidianoProsegue il progetto “Scuola in Fattoria” con una nuova tappa dedicata alla scoperta della filiera del latte. Torna Scuola in Fattoria con Cia Due Mari e gli alunni della scuola Pascoli-Giovinazzi-Surico di CastellanetaCastellaneta (Ta) – È ripartito con entusiasmo il viaggio di Scuola in Fattoria, l’iniziativa promossa dall’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia. Lunedì 4 maggio, circa 100 alunni del ... pugliapress.org Torna Scuola in fattoria, iniziativa di Cia Due Mari dedicata ai più piccoliScoprire la natura e imparare a rispettarla immersi in una varietà di piante, arbusti, fiori e semi, a due passi dal mar Piccolo. Una giornata particolare per circa 120 alunni della scuola elementare ... rainews.it