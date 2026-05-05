Taste of Roma 2026 | Fattoria Latte Sano porta il latte laziale nell’alta cucina

A Roma si avvicina l'evento Taste of Roma 2026, dedicato alla scoperta di nuove proposte culinarie. Tra le novità di quest’anno, la presenza di Fattoria Latte Sano, un’azienda storica della capitale, che si presenterà con un’attenzione particolare alla qualità del latte laziale e alle sue possibili applicazioni in cucina. La manifestazione offrirà un’occasione per conoscere da vicino questa realtà e il suo approccio gastronomico.

Roma si prepara ad accendere i riflettori sul gusto con Taste of Roma 2026, e tra le novità più interessanti di questa edizione c’è il debutto di Fattoria Latte Sano, realtà storica capitolina pronta a raccontare il proprio lato più gourmet. Dal 6 al 10 maggio 2026, nella suggestiva cornice del Gazometro, il celebre food festival torna con cinque giorni dedicati all’alta cucina accessibile, tra degustazioni, masterclass e incontri con oltre 20 chef, tra grandi firme e giovani promesse della ristorazione romana. Non solo latte: il volto gourmet di Fattoria Latte Sano. Leader del latte fresco nel Lazio e tra i principali player italiani, Fattoria Latte Sano va oltre il consumo quotidiano e si afferma sempre più come partner dell’alta ristorazione.🔗 Leggi su Funweek.it

Notizie correlate

Leggi anche: Latte invenduto, decine di disdette agli allevatori pugliesi. Cia: “Troppo latte dall’estero”

Carne, pesce e latte: quanto è sicuro il cibo che mangiamo nell’Agrigentino? La mappa del rischioOgni giorno tra i banchi delle pescherie, nelle macellerie di quartiere e nei frigoriferi dei supermercati migliaia di scelte si consumano in pochi...