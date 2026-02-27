A Albinia si è svolto un evento dedicato alla lotta contro le mafie, organizzato dall’associazione ’Creature Creative’. La serata si è svolta in un salotto-teatro, combinando cena e momenti di riflessione sul tema. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un momento di confronto diretto, senza ricorrere a parole vuote o messaggi astratti.

Il ’Teatro in casa’ contro le mafie ad Albinia. Oggi, infatti, nel salotto-teatro di Albinia l’associazione ’Creature Creative’ propone un evento che rappresenta un ponte ideale tra Alghero e la Maremma nel segno della legalità e della bellezza. Lo spettacolo, dal titolo “Se si insegnasse la bellezza”, scritto e interpretato dall’attore e regista algherese di origine maremmana Ignazio Chessa, non sarà solo un momento teatrale, ma un’esperienza conviviale legata ai valori del territorio e dell’impegno civile. La serata prenderà il via alle 20 con il buffet vegano preparato con i prodotti di ’Libera Terra’ (provenienti dalle terre confiscate alle mafie) e degustazione di vini biologici dell’azienda maremmana ’Il Cerchio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Teatro in casa’. Cena e riflessioni contro le mafie

