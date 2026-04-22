In città torna la rassegna Ravenna contro le mafie | due giornate per promuovere la cultura della legalità

La città torna a scendere in campo a sostegno della cultura della legalità con la 15esima edizione della rassegna “Ravenna contro le mafie". Lunedì 27 e martedì 28 aprile si svolgeranno infatti due eventi finalizzati alla riflessione e al dibattito sulla lotta contro la criminalità organizzata e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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