Nel fine settimana appena trascorso, un movimento politico ha raccolto 640 firme nella città di Foggia. Le petizioni riguardano principalmente questioni di sicurezza e il rifiuto della costruzione di una moschea nella zona. La campagna si inserisce in una serie di iniziative avviate per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. La raccolta firme si è svolta senza incidenti e continuerà nelle prossime settimane.

FOGGIA, 20 aprile 2026. Altre 640 firme raccolte per ribadire la richiesta di una maggiore sicurezza in città e un secco No alla costruzione di una moschea a Foggia, e 28 nuove tessere al partito. Un altro straordinario successo per il Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale, la neonata formazione politica ispirata dal gen. Roberto Vannacci, scesa in piazza nel secondo fine settimana consecutivo con un gazebo per un contatto diretto con la cittadinanza e per illustrare le battaglie identitarie già intraprese. Iniziative non isolate ma che continueranno anche nelle prossime settimane, per i mesi di aprile e maggio....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Futuro Nazionale, altre 640 firme raccolte nello scorso fine settimana per la sicurezza e il No alla moschea

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