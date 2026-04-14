Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso nelle ore diurne per un mese
Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere sarà chiuso durante le ore diurne per un mese a causa di lavori di consolidamento delle sue fondazioni. La Provincia di Piacenza ha annunciato che si procederà alla realizzazione di micropali come intervento di messa in sicurezza del manufatto. La chiusura temporanea interesserà la viabilità sulla strada che attraversa il ponte, in modo da permettere l’esecuzione degli interventi senza rischi.
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del manufatto di attraversamento del torrente Grondana (per la realizzazione di micropali) a Ferriere. Interventi propedeutici ai lavori di manutenzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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#papainalgeria Dall’Algeria, terra che per la prima volta vede un Papa, Leone sta tracciando un ponte, contro ogni odio, sfruttamento, egoismo, diseguaglianze, menzogna, un ponte capace di trasformare il deserto del Shara e il Mediterraneo, come lui stesso - facebook.com facebook