Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso nelle ore diurne per un mese

Da ilpiacenza.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere sarà chiuso durante le ore diurne per un mese a causa di lavori di consolidamento delle sue fondazioni. La Provincia di Piacenza ha annunciato che si procederà alla realizzazione di micropali come intervento di messa in sicurezza del manufatto. La chiusura temporanea interesserà la viabilità sulla strada che attraversa il ponte, in modo da permettere l’esecuzione degli interventi senza rischi.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del manufatto di attraversamento del torrente Grondana (per la realizzazione di micropali) a Ferriere. Interventi propedeutici ai lavori di manutenzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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