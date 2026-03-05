Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso per due giorni

Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere sarà chiuso al traffico per due giorni. La Provincia di Piacenza ha comunicato che i lavori riguardano lo spostamento dei sottoservizi presenti sotto il ponte, necessari prima degli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato e le attività di cantiere sono in corso.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l'esecuzione dei lavori finalizzati allo spostamento dei sottoservizi presenti lungo il manufatto di attraversamento del torrente Grondana (propedeutici ai lavori di manutenzione straordinaria previsti). Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l'interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 50 Mercatello in corrispondenza del Ponte sul Torrente Grondana, nel territorio comunale di Ferriere, dalla progressiva km 0+180 circa alla progressiva km 0+220 circa, dalle 8.