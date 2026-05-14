La partita tra Union Berlino e Augsburg si disputa sabato pomeriggio, valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e vedrà in campo le formazioni ufficiali che sono state annunciate nelle ultime ore. Le due squadre arrivano con obiettivi diversi, ma entrambe sono determinate a conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le probabili formazioni sono state rese note, e il match si preannuncia equilibrato.

Union Berlino-Augsburg è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La prima storica vittoria di un’allenatrice donna, e parliamo di Eta dell’Union Berlino, è arrivata la scorsa settimana in trasferta. Ma è evidente, adesso, che i padroni di casa si vogliano concedere una passerella importante nell’ultimo atto di questa stagione. L’Augsburg non dovrebbe creare chissà quali problemi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante gli ospiti siano ancora in corsa per un posto europeo. Ma rimane complicato, perché il Friburgo, la sua partita, la dovrebbe vincere nonostante abbia la prossima settimana la finale di Europa League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Union Berlino-Augsburg: l’appetito vien mangiando

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