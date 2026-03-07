Abbiati | Maignan una delle colonne del Milan Scudetto? L’appetito vien mangiando

L'ex portiere del Milan Christian Abbiati ha parlato in un'intervista alla 'Gazzetta' del ruolo di Maignan nella squadra, definendolo una delle colonne del club. Ha anche commentato brevemente il derby e altre questioni legate alla squadra, senza entrare in dettagli specifici. Le sue affermazioni si concentrano sui giocatori e sugli aspetti recenti della stagione rossonera.

L'ex portiere del Milan (dal 1998 al 2005 e poi dal 2008 al 2016) Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero, in vista del derby di domani sera contro l'Inter di Chivu, ha voluto parlare di diverse tematiche: dal suo derby del cuore alla nostalgia provata per il calcio giocato fino al Milan attuale. La nostalgia: «In una scala di nostalgia e tristezza da 1 a 100: 101. Quando mi chiedono lo stadio più bello in cui ho giocato, la risposta è sempre San Siro. Capisco ovviamente le necessità finanziarie dei club, ma avrei preferito un ammodernamento dell'impianto esistente.

