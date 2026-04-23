Venerdì alle 20:30 si disputa la gara tra Lipsia e Union Berlino, match valido per la trentunesima giornata di Bundesliga. La partita sarà trasmessa in diretta tv e vedrà in campo le formazioni probabili di entrambe le squadre. La sfida rappresenta un'occasione importante per il Lipsia di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.

Lipsia-Union Berlino è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Comunque vada, alla fine per il Lipsia sarà di nuovo Europa dopo un anno sabbatico. I Roten Bullen però puntano al ritorno in quella Champions League che non giocano da oltre un anno. Per riuscirci dovranno difendere con le unghie e con i denti l’attuale terzo posto, insidiato momentaneamente da Stoccarda e Hoffenheim. In attesa di capire se, grazie al ranking Uefa, la Bundesliga manderà quattro o cinque squadre nella competizione regina, gli uomini di Ole Werner devono fare attenzione a non dilapidare l’attuale vantaggio di 5 punti sulla quinta: con 4 giornate ancora da giocare, si può tranquillamente dire che l’obiettivo è davvero a un passo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lipsia-Union Berlino: tre punti e Champions blindata

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