La partita tra Manchester United e Nottingham si disputa nella trentasettesima giornata di Premier League. La sfida si tiene allo stadio di Manchester e vede le due squadre affrontarsi in un match decisivo per la classifica. I Red Devils cercano di consolidare il terzo posto in classifica, mentre gli ospiti puntano a ottenere punti importanti per la salvezza o per migliorare la loro posizione. La partita si svolge con arbitro e squadre pronte a scendere in campo.

Manchester United-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nello scorso fine settimana il Nottingham, dopo aver perso la semifinale di Europa League contro l’Aston Villa, si è assicurato la permanenza in Premier anche il prossimo anno. E diciamo che era l’obiettivo principale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è andato invece oltre il pareggio il Manchester United sul campo del Sunderland, mancano quella che sarebbe stata la quarta vittoria di fila. Poco male: i Red Devils hanno la possibilità, vincendo l’ultima partita che verrà giocata in casa, di blindare il terzo posto in classifica che ad un certo punto della stagione sembrava solamente un sogno, e niente di più. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Nottingham: sigilli al terzo posto

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