La partita tra Manchester United e Leeds si disputa lunedì, valida per la trentaduesima giornata di Premier League. Il Manchester United ha subito una sola sconfitta nelle ultime dieci gare, mantenendo il terzo posto in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta TV, con le probabili formazioni che sono state anticipate dalle fonti ufficiali. Entrambe le squadre arrivano con aspettative di risultato importanti.

Manchester United-Leeds è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Una sola sconfitta nelle ultime dieci partite. Contro il Newcastle in trasferta. Il Manchester United ha ingranato la marcia giusta e vuole rimanere al terzo posto in classifica. Da quando Amorim è stato cacciato, il passo è stato totalmente diverso dentro la squadra di casa che contro il Leeds non dovrebbe avere problemi di vittoria. I motivi sono da ricercare intanto in quelle che sono le diverse qualità della rosa. Ma se fosse solo questo non saremmo sicuramente in grado di un finale sicuro....🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Leeds: sempre al terzo posto

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