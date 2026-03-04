Pronostico Manchester City-Nottingham Forest | settima vittoria di fila

Mercoledì alle 20:30 si disputa la partita tra Manchester City e Nottingham Forest, valida per la ventinovesima giornata di Premier League. Il Manchester City cerca di ottenere la settima vittoria consecutiva, anche senza la presenza probabile di Haaland. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni sono ancora da definire.

Manchester City-Nottingham è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nonostante la probabile assenza di Haaland il Manchester City troverà la settima vittoria di fila. La squadra di Guardiola è l'unica in grado a tenere aperta la Premier League. Ha una partita in meno ed è distante cinque punti dall'Arsenal. Insomma, è ancora tutto in gioco. Vivono un ottimo momento i Citizens: una squadra decisamente costruita per vincere tutto. Il Nottingham, invece, se la passa male. Tre sconfitte di fila tra campionato ed Europa ed una classifica molto ma molto preoccupante.