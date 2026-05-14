Nella trentasettesima giornata di Premier League, si affrontano Manchester United e Nottingham Forest. La partita si svolge con entrambe le squadre impegnate nella corsa a posizioni di classifica favorevoli. Il match si gioca in un momento in cui Manchester United cerca di consolidare il terzo posto, mentre Nottingham Forest tenta di muovere la classifica. La partita si disputa in uno stadio con un pubblico numeroso, con le due formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Manchester United-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nello scorso fine settimana il Nottingham, dopo aver perso la semifinale di Europa League contro l’Aston Villa, si è assicurato la permanenza in Premier anche il prossimo anno. E diciamo che era l’obiettivo principale. Pronostico Manchester United-Nottingham: sigilli al terzo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è andato invece oltre il pareggio il Manchester United sul campo del Sunderland, mancano quella che sarebbe stata la quarta vittoria di fila. Poco male: i Red Devils hanno la possibilità, vincendo l’ultima partita che verrà giocata in casa, di blindare il terzo posto in classifica che ad un certo punto della stagione sembrava solamente un sogno, e niente di più. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Nottingham Forest: sigilli al terzo posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostico Manchester United-Nottingham: sigilli al terzo postoManchester United-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni,...

Pronostico Manchester United-Leeds: sempre al terzo postoManchester United-Leeds è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico...

Argomenti più discussi: Europa League, Aston Villa – Nottingham Forest: pronostico, probabili formazioni e dove vederla; Nottingham Forest FC - Newcastle United | pronostico & migliori quote | 10.05.2026; SUNDERLAND-MANCHESTER UNITED: STATISTICHE, QUOTE E PRONOSTICO; Manchester United - Nottingham Forest FC Pronostico e confronto quote 17.05.2026.

Pronostico Manchester United-Nottingham: sigilli al terzo postoManchester United-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it