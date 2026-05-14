Sabato si svolge la partita tra Heidenheim e Mainz, valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione. Le probabili formazioni sono state annunciate e si attende una sfida intensa, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe influenzare la posizione in classifica.

Heidenheim-Mainz è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre squadre a 26 punti, tutte ultime in classifica. Due retrocederanno in maniera diretta, una andrà allo spareggio. E siccome l’altro è lo scontro diretto, l’Heidenheim vuole cercare una clamorosa salvezza. Ha un solo modo, vincere contro un Mainz che da chiedere non ha più nulla, e sperare che il Wolfsburg non faccia lo stesso contro il St. Pauli. Cuore e corpo in campo, così come la testa, orecchio all’altro stadio. Sembrava spacciato l’Heidenheim ad un certo punto della stagione, e invece quattro risultati utili nelle ultime cinque (con tre vittorie) hanno riaperto un discorso che nemmeno i più positivi dei tifosi speravano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Heidenheim-Mainz: tre punti per sperare

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