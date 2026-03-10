Pronostico Coventry-Preston | tre punti semplici

La partita tra Coventry e Preston si disputa nella trentasettesima giornata di Championship. Le formazioni scendono in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti, che potrebbero influenzare la classifica finale. L’incontro si svolge in un impianto dedicato e sarà trasmesso in diretta su canali sportivi dedicati. Le squadre si preparano con allenamenti specifici e sono pronte a scendere in campo.

Coventry-Preston è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Si avvicina sensibilmente la promozione diretta per il Coventry di Lampard, primo in classifica, con cinque punti di vantaggio sulla seconda e addirittura con nove sulla terza, quella che non va subito in Premier League. Il Coventry in casa ha perso solamente una volta in stagione, contro l'Ipswich. Per il resto, e la graduatoria ne è la dimostrazione, solo vittorie e qualche pareggio. Contro il Preston arriverà, senza dubbio in questo caso, l'ennesima affermazione visto che la truppa ospite non ha davvero, o quasi, nulla da chiedere alla propria annata.