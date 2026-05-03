Il Rolo deve vincere a Viano e sperare Campagnola | tre punti e giochi i play out

Domenica pomeriggio si chiude la stagione calcistica nelle categorie regionali con diverse partite decisive. In Eccellenza, il Rolo deve vincere a Viano e sperare in risultati favorevoli per mantenere vive le possibilità di salvezza, mentre la Campagnola, con un successo, si garantisce la partecipazione ai play out. Sono in programma incontri tra le 15.30 e le 16.30, coinvolgendo 28 squadre reggiane tra campionati e spareggi.

Domenica di verdetti (ore 15.30 e 16.30) da cuore in gola per 28 team reggiani nell’ultimo round di Eccellenza, Promozione e Prima categoria e negli spareggi di Seconda e Terza categoria. Non può fare calcoli il Campagnola che deve superare il Real Formigine per garantirsi i play-out giocandosi così la salvezza nella Serie A dei Dilettanti, a quel punto ancora contro i modenesi. Si gioca sul sintetico di San Michele dove un anno fa i rosanero di mister Manfredini vinsero la finale play-off contro la Sanmichelese, firmando il salto in Eccellenza. Speranze appese ad un filo per il Rolo (out gli squalificati Bassoli e Galli) che deve centrare il blitz sulla Vianese, sperando che la Bobbiese, sestultima, perda in casa con la tranquilla Agazzanese per sfidarla nei play-out.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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