Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev semifinale Roma 15-05-2026

Alle 19:00 si disputerà la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, con la partita che segue quella tra Darderi e Ruud. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo romano e rappresenta uno degli eventi più attesi di questa fase della competizione. Entrambi i giocatori si sono qualificati dopo aver superato i turni precedenti, portando in campo grandi aspettative di pubblico e attenzione mediatica.

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