Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev semifinale Roma 15-05-2026

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:00 si disputerà la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, con la partita che segue quella tra Darderi e Ruud. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo romano e rappresenta uno degli eventi più attesi di questa fase della competizione. Entrambi i giocatori si sono qualificati dopo aver superato i turni precedenti, portando in campo grandi aspettative di pubblico e attenzione mediatica.

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Jannik Sinner e Daniil Medvedev daranno vita alla seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 a partire dalle ore 19:00, e comunque non prima di quella tra Darderi e Ruud che inizia qualche ora prima. Il numero uno del mondo ha superato il record di vittorie consecutive nei Masters 1000 stabilito da Novak Djokovic, nonché vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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