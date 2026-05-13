Pronostico e quote Martin Landaluce – Daniil Medvedev Roma 14-05-2026

Martedì 14 maggio 2026 si gioca a Roma un match tra Martin Landaluce e Daniil Medvedev. I due tennisti si sfidano per un posto in semifinale, dove potrebbero affrontare Sinner o Rublev. La partita si svolge nel torneo sulla terra battuta capitolina, con le quote e le previsioni che indicano un equilibrio tra le due formazioni.

Martin Landaluce e Daniil Medvedev si daranno battaglia per qualificarsi ad un’eventuale semifinale contro Sinner o Rublev. Lo spagnolo, che è entrato in tabellone solo come lucky loser dopo aver perso contro Andrea Pellegrino, ha raggiunto il suo secondo quarto di finale in un Masters 1000 della stagione, dopo Miami, superando Hamad Medjedovic con il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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