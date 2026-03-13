Nella notte tra venerdì e sabato, Elena Rybakina e Elina Svitolina si sfideranno nella seconda semifinale del torneo di Indian Wells. Entrambe le giocatrici sono arrivate a questa fase della competizione e si preparano a confrontarsi in una partita che decreterà la finalista del torneo. La sfida si svolgerà sul campo principale, con in palio un posto nella finale.

Elena Rybakina ed Elina Svitolina daranno vita alla seconda semifinale femminile del torneo di Indian Wells nella notte italiana tra venerdì e sabato. La russa naturalizzata kazaka ovviamente ha vinto quattro partite per arrivare a questo appuntamento ma non ha fatto nulla più di quanto non fosse previsto e prevedibile, mentre a Dubai si era. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Elena Rybakina – Elina Svitolina, semifinale WTA Indian Wells 14-03-2026

Articoli correlati

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev, semifinale Indian Wells 14-03-2026Carlos Alcaraz rimane imbattuto nel 2026 dopo aver sconfitto Cameron Norrie, ma per nostra fortuna e di chi ci ha seguito ci sono stati 19 game...

Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elina Svitolina, semifinali WTA Australian Open 29-01-2026Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scenderanno in campo intorno alle 09:30 italiane per giocare la prima semifinale di questa edizione 2026 degli...

Una selezione di notizie su Elena Rybakina

Temi più discussi: Pronostico Hailey Baptiste - Elena Rybakina - WTA Indian Wells; Pronostico Elena Rybakina - Elina Svitolina - Quote & Statistiche - 13 marzo 2026, WTA Indian Wells, WTA; Alcaraz Norrie, Indian Wells, Quarti di finale: il pronostico e dove vederla 13/03; Pronostico Sonay Kartal - Elena Rybakina - WTA Indian Wells.

WTA Indian Wells, Rybakina: Svitolina, avversaria pericolosa da quando è più aggressivaElena Rybakina ha battuto in due set, 6-1 7-6(4), la statunitense Jessica Pegula nei quarti di finale del BNP Paribas Open. La kazaka, campionessa a Indian Wells nel 2023 – primo dei suoi due titoli ... ubitennis.com

Rybakina batte Sabalenka e vince gli Australian Open: Aryna s'arrabbia e crolla, trionfa la fredda ElenaAustralian Open, finale femminil: Rybakina batte Sabalenka e vince il suo secondo Slam Aryna s'arrabbia e crolla. Trionfa la fredda Elena, che rivincita. sport.virgilio.it

Elena Rybakina la prossima settimana diventerà la nuova numero 2 al mondo WTA . - facebook.com facebook