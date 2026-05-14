Pronostico Borussia Monchengladbach-Hoffenheim | vittoria scontata

Da ilveggente.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Borussia Monchengladbach e Hoffenheim si svolgerà sabato, nella trentaquattresima giornata di Bundesliga. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e si conoscono già le probabili formazioni delle due squadre. Entrambi i club sono impegnati nel campionato tedesco e si affrontano in un incontro che coinvolge molte formazioni in lotta per posizioni di classifica. La sfida si preannuncia importante per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.

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Borussia Monchengladbach-Hoffenheim è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Basta un punto, all’Hoffenheim, per prendersi il quinto posto in classifica. E contro un Borussia che è salvo, e che ha chiuso male questa stagione, dovrebbe arrivare. Certo, ci sarebbe ancora la possibilità di entrare in Champions League, visto che lo Stoccarda quarto in classifica ha gli stessi punti e gioca contro il Francoforte. Quindi ci sono delle motivazioni che vanno ben oltre quelle dei padroni di casa. Un Borussia che per una grossa fetta di stagione è riuscito anche a rimanere agganciato alle zone che contano della classifica, ma nel momento in cui le prestazioni dovevano avere un livello diverso, si sono fermati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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