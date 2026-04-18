Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz | ok dopo sei anni

Domenica si disputa la partita tra Borussia Monchengladbach e Mainz, valida per la trentesima giornata di Bundesliga. La sfida si svolge in un match che non si giocava da sei anni e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono attese le probabili formazioni delle due squadre e si discuterà anche del pronostico.

Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per i padroni di casa è una delle occasioni più importanti dell’anno. Tre punti per il ‘Gladbach vorrebbero dire allontanarsi quasi in maniera definitiva dalla pericolante classifica e prendersi una grossa fetta di salvezza. Per il Mainz, invece, le due sconfitte arrivate nelle ultime due giornate dopo 9 risultati utili di fila, hanno di fatto chiuso ogni possibilità di sognare qualcosa in più di una stagione molto serena. Evidente che in questa partita le motivazioni pendano tutte dalla parte della squadra di casa.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: ok dopo sei anni Notizie correlate Leggi anche: Pronostico Borussia Monchengladbach-St. Pauli: è stato solo un caso Pronostico Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: è la quinta di filaBorussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borussia Mönchengladbach vs FSV Mainz 05 Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 19-04-2026; Pronostico Borussia M’Gladbach-Mainz 19 Aprile 2026: 30ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Borussia Mönchengladbach - Mainz: 19 Aprile 2026 ?; Pronostico Borussia Mönchengladbach vs FSV Mainz 05 – 19 Aprile 2026. Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: ok dopo sei anniBorussia Monchengladbach-Mainz è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Borussia Mönchengladbach vs FSV Mainz 05 – 19 Aprile 2026Nel cuore del Bundesliga, il 19 Aprile 2026 alle ore 19:30, il Borussia-Park ospita un duello che promette intensità e letture tattiche di livello. Borussia ... news-sports.it Pronostico di Italia-Irlanda del Nord | Playoff Mondiale 2026 | Galles-Bosnia | Giovedì 26 marzo (ore 20.45) facebook