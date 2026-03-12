Pronostico Borussia Monchengladbach-St Pauli | è stato solo un caso

Venerdì alle 20:30 si disputa la partita tra Borussia Monchengladbach e St. Pauli, valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga. La partita sarà trasmessa in diretta TV e le formazioni probabili sono state già annunciate. I due club si preparano a confrontarsi in una sfida che si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio.

Borussia Monchengladbach-St. Pauli è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Divise da un solo punto in classifica a favore dei padroni di casa, queste due squadre nell'anticipo di venerdì della Bundesliga si giocano una grossa fetta di salvezza. Il Borussia, a quota 25, sarebbe fuori dalla zona rossa, mentre il St. Pauli, con 24, andrebbe allo spareggio per rimanere nel massimo campionato tedesco. Una partita fondamentale per entrambe, ma c'è un dato che riguarda gli ospiti che ci permette di dire che il 'Gladbach sia favorito.