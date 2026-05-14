Pronostico Bayern Monaco-Colonia | i campioni a caccia di nuovi record

Da ilveggente.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 15:30 si disputa la partita tra Bayern Monaco e Colonia, valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva. Sono attese le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico viene analizzato basandosi sui risultati recenti e sulle statistiche stagionali. La partita si svolge allo stadio di casa del Bayern Monaco.

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Bayern Monaco-Colonia è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si conclude un’altra Bundesliga dominata in lungo e in largo dal solito Bayern Monaco, già campione di Germania con 4 giornate di anticipo. I bavaresi quest’anno hanno strabiliato tutti attraverso dei numeri offensivi quasi irreali: 117 gol a 90 minuti dalla fine del torneo, cifra che mai nessuno prima d’ora era riuscito a raggiungere. Nell’ultimo turno con il Colonia la corazzata di Vincent Kompany ha pure l’occasione di chiudere a quota 89 punti. Solamente tre squadre (Bayern Monaco 2012-13 e 2013-14, Leverkusen 2023-24) hanno fatto meglio nella storia di questo campionato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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