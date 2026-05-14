Venerdì alle 20:00 si disputerà l'incontro di andata del playout di Serie B tra Bari e Sudtirol. La partita si gioca in una fase decisiva per la salvezza di entrambe le squadre e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili aggiornamenti su notizie, statistiche e probabili formazioni, offrendo un quadro completo di questa sfida.

Bari-Sudtirol è una partita valida per l’andata del playout di Serie B e si gioca venerdì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nella prossima edizione della Serie B ci sarà posto soltanto per una di loro. Bari e Sudtirol si giocano la permanenza in cadetteria in questo incandescente playout dal quale uscirà fuori il nome della quarta retrocessa dopo Spezia, Reggiana e Pescara. Ma partiamo dal regolamento, sempre importante in questi casi: il club di Bolzano, grazie al punto in più in classifica rispetto ai pugliesi (41 contro 40), avrà il vantaggio di disputare il ritorno davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bari-Sudtirol, si salvi chi può: occasione unica per i Galletti

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