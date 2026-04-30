Pronostico Bari-Entella | si prendono l’ultima occasione

Nella trentasettesima giornata di Serie B, il match tra Bari e Entella si presenta come un’ultima occasione per i padroni di casa, attualmente in zona retrocessione, e per gli ospiti già salvi. La partita si gioca in un momento cruciale, con solo due turni ancora da disputare prima della conclusione del campionato. Chi vorrà approfittarne avrà a disposizione questa sfida per cercare di cambiare le sorti della propria stagione.

Bari-Entella è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico A due giornate dal termine della stagione regolare il Bari sarebbe retrocesso e l’Entella salvo. Ma è tutto da scrivere il futuro. E per i galletti è l’ultima occasione. Che si possono davvero prendere. In generale il Bari, nonostante in questa annata abbia mostrato dei grossi segnali negativi, ha le carte in regola per avere la meglio su una squadra che ha costruito in casa il malloppo verso da parte fino ad oggi. L’Entella, infatti, quando si allontana dal pubblico amico, fa una grossa fatica. I pugliesi invece nel corso delle ultime cinque gare giocate al San Nicola hanno vinto due volte.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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