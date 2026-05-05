Reno o Bagnacavallo Si salvi chi può

Nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Promozione si sono definiti gli incontri di playoff e playout. La partita tra Reno e Bagnacavallo ha concluso il turno, portando alla determinazione delle squadre che accederanno alle fasi successive e di quelle che invece dovranno affrontare le retrocessioni. I risultati di questa giornata hanno quindi stabilito il quadro definitivo della classifica e delle prossime sfide.

L’ultima giornata di regular season del campionato di Promozione, ha decretato gli accoppiamenti di playoff e playout. Nel girone D, il Cervia United, grazie al gol di Mirco Drudi al 37’ del 1° tempo ha espugnato San Pietro in Vincoli, aggiudicandosi il derby. Con questo successo corsaro, i gialloblù hanno blindato il 3° posto e, nella semifinale playoff, affronteranno – col vantaggio della miglior posizione in classifica – la Vis Novafeltria, che invece si è fermata al 4° posto. Lo Spiv, dal canto proprio, ha portato a termine un’ottima stagione, senza mai andare in sofferenza, e raggiungendo l’8° posto. In coda, la Reno ha espugnato con grande autorità il ‘Nicoletti’ di Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reno o Bagnacavallo. Si salvi chi può Notizie correlate Leggi anche: Promozione Oggi alle 15.30 la penultima giornata. Reno e Bagnacavallo. Urge fare bottino Grazia del presidente della Repubblica: chi può chiederla e quando si può annullareNel dibattito pubblico italiano, il tema della grazia torna periodicamente al centro dell’attenzione, spesso accompagnato da interrogativi e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riccione Calcio 1926-Pol. Reno 0-3. Reno ai play out con il Bagnacavallo; Scheda Bagnacavallo - Promozione Girone D Emilia-Romagna; Promozione Oggi alle 15.30 la penultima giornata. Reno e Bagnacavallo. Urge fare bottino. Reno o Bagnacavallo. Si salvi chi puòIn Promozione il Cervia supera il San Pietro in Vincoli e blinda il terzo posto: al playoff con la vis Novafeltria. ilrestodelcarlino.it Today at 3:30 p.m. is the penultimate matchday. Reno and Bagnacavallo. The win is urgent.In Sant'Alberto, Classe, already relegated, will play, while Cervia is expected to spin against Bellariva, who need points. sport.quotidiano.net Comune di Casalecchio di Reno - facebook.com facebook