Sabato alle 13:30 si sfidano Liverpool e Chelsea nella trentaseiesima giornata di Premier League. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni e pronostici relativi a questa sfida, che si svolge in un contesto di finali di campionato.

Liverpool-Chelsea è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Domenica scorsa, a Old Trafford contro il Manchester United, il Liverpool ha incassato la 18esima sconfitta stagionale, considerando tutte le competizioni che hanno visto protagonisti i Reds. Una stagione non esaltante per la truppa di Arne Slot, che aveva iniziato con ben altri presupposti. Fortunatamente per il tecnico olandese, la cui riconferma non è affatto scontata, la qualificazione alla prossima Champions League non è in pericolo. Salah e compagni sono quarti...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoria

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