La partita tra Aston Villa e Sunderland si svolgerà domenica, nella trentatreesima giornata di Premier League. Entrambe le squadre sono arrivate a questo punto della stagione superando le aspettative iniziali. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono già state annunciate. La sfida è considerata importante per le ambizioni di qualificazione in Champions League.

Aston Villa-Sunderland è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due squadre che sono andate oltre, probabilmente, le migliori aspettative. Perché l’Aston Villa, oltre ad essere in semifinale di Europa League – una competizione che Emery conosce bene – è anche dentro la zona Champions League per il prossimo anno e siccome dalla Premier ne andranno cinque diciamo che il più è fatto. Mancano solamente alcuni punti per festeggiare. E potrebbero arrivare già domenica. Il Sunderland, dal proprio canto, da neopromossa, ha disputato una stagione straordinaria. Addirittura, Xhaka e compagni, sarebbero a due soli punti dal sesto posto quindi dentro un piazzamento per le coppe.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Sunderland: la vittoria per blindare la Champions

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