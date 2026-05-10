Pronostici di oggi 11 maggio Serie A Premier League La Liga Primeira Liga
Oggi 11 maggio si sono svolti diversi incontri di calcio di rilievo in Europa, tra cui partite di Serie A, Premier League, La Liga e Primeira Liga. In Premier League, il Tottenham, allenato dall’ex tecnico del Brighton, affronta il Leeds, che ha già ottenuto la salvezza dopo il risultato del derby tra West Ham e Arsenal. La partita potrebbe avvicinare notevolmente i londinesi alla permanenza in massima serie.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 maggio. Roberto De Zerbi ha avuto un ottimo impatto sulla panchina del Tottenham e oggi, contro un Leeds aritmeticamente salvo dopo il risultato del derby tra West Ham e Arsenal, può avvicinarsi di molto alla salvezza. In Serie A c’è Napoli-Bologna, mentre c’è ancora parecchio in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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