Pronostici di oggi 11 maggio Serie A Premier League La Liga Primeira Liga

Oggi 11 maggio si sono svolti diversi incontri di calcio di rilievo in Europa, tra cui partite di Serie A, Premier League, La Liga e Primeira Liga. In Premier League, il Tottenham, allenato dall’ex tecnico del Brighton, affronta il Leeds, che ha già ottenuto la salvezza dopo il risultato del derby tra West Ham e Arsenal. La partita potrebbe avvicinare notevolmente i londinesi alla permanenza in massima serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui