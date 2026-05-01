Venerdì 1 maggio si disputano diverse partite di calcio tra cui gli anticipi di Serie A, Premier League e Liga, oltre a un turno completo di Serie B. La giornata più significativa riguarda la Serie A, con tutte le partite della penultima giornata di campionato che si giocano contemporaneamente alle 15:00. Questi eventi rappresentano un momento importante per le squadre coinvolte, con molte sfide decisive in programma.

La protagonista assoluta di questo venerdì 1 maggio sarà la Serie A, con tutte le partite della penultima giornata di campionato giocate in contemporanea alle 15:00. Il Venezia primo in classifica se la vedrà con lo Spezia ultimo ma ancora in corsa per la salvezza. Il Monza se la vedrà col Mantova ormai salvo ma teoricamente in lotta per i playoff, mentre il Frosinone sarà ospite della Juve Stabia. Promette gol la sfida tra Palermo e Catanzaro che possono già pensare alla post season. In Premier League il Leeds può mettere in cassaforte la salvezza battendo il Burnley già retrocesso aritmeticamente. In Serie A il Pisa non è ancora retrocesso aritmeticamente, ma il destino è già segnato: il Lecce proverà a fare punti pesanti in ottica salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 1 maggio: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

IL QUADRO TATTICO DEL VENERDÌ: 6 Match sotto la Lente!

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