promozione castelfiorentino ecco le conferme

Dopo la conclusione della stagione 2025-2026, avvenuta appena due settimane fa, il club di Castelfiorentino ha annunciato già le prime conferme per la prossima annata. La società ha iniziato a pianificare la campagna in vista dei prossimi impegni, senza ancora rendere pubblici i dettagli specifici sui rinnovi o sui nuovi acquisti. La squadra si prepara a ripartire con l’obiettivo di mantenere la continuità.

Chiusa la stagione 2025-’26 solo due settimane fa, il Castelfiorentino United ha già gettato le basi per la prossima. La società valdelsana ha infatti confermato alla guida tecnica della squadra Lorenzo Dell’Agnello, che al primo anno in gialloblù ha chiuso con un più che onorevole sesto posto a quota 48 punti. "Appena finita la stagione non è stato difficile trovare l’accordo anche per la prossima con mister Dell’Agnello, che ha sposato in pieno il nostro progetto – commenta il team manager, Mario Bacci – e insieme a lui è stato confermato anche tutto il suo staff". Per cui il vice allenatore sarà ancora Dario Ciappi e il preparatore dei portieri, Fabrizio Calattini, mentre il ruolo di preparatore atletico sarà nuovamente ricoperto da Vittorio Crestini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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