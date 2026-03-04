A Castelfiorentino nasce una nuova scuola di ciclismo dedicata ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere la passione per la bicicletta e favorire il divertimento attraverso il pedalare. La struttura si rivolge ai bambini e mira a incentivare l’attività sportiva tra i più piccoli, offrendo un punto di riferimento per l’apprendimento e la pratica del ciclismo.

Una scuola di ciclismo a Castelfiorentino. Un progetto dedicato ai più piccoli per coltivare la passione per la bicicletta e divertirsi pedalando. I protagonisti vanno dai sei ai dodici anni e sono i bambini e le bambine della Società Ciclistica Castelfiorentino. A guidare il gruppo c’è un team di persone preparate, tra cui Kristian Sbaragli, ex ciclista professionista castellano che a fine del 2025 ha chiuso una carriera lunga tredici stagioni. Una vita nella quale la bicicletta è stata un riferimento saldo e centrale per la crescita di Sbaragli. Durante un pranzo, organizzato al ristorante “Lo Spigo”, sono stati presentati i tredici atleti per la stagione 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sc Castelfiorentino si rilancia . Nasce la scuola di promozione della bici

